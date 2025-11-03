Ferrara Food Festival | quando il gusto incontra cultura arte e spettacolo

Un'immersione totale nelle eccellenze enogastronomiche ferraresi, con un ricco calendario di appuntamenti che trasformeranno il cuore storico di Ferrara. È quanto promesso dalla 5° edizione del Ferrara Food Festival, che si prepara a sbarcare nella città estense da domani e fino al 2 novembre. Organizzato da SGP Grandi Eventi e dall’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara e con il patrocinio e la collaborazione fattiva del Comune di Ferrara e della Camera di Commercio di Ferrara, il festival è un'autentica celebrazione della ricchezza del territorio. Il festival si distingue per un format originale, unendo il meglio delle eccellenze enogastronomiche locale con una selezione raffinata di specialità da altre regioni italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

