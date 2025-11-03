Ferrara Food Festival | quando il gusto incontra cultura arte e spettacolo

Quotidiano.net | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'immersione totale nelle eccellenze enogastronomiche ferraresi, con un ricco calendario di appuntamenti che trasformeranno il cuore storico di Ferrara. È quanto promesso dalla 5° edizione del Ferrara Food Festival, che si prepara a sbarcare nella città estense da domani e fino al 2 novembre. Organizzato da SGP Grandi Eventi e dall’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara e con il patrocinio e la collaborazione fattiva del Comune di Ferrara e della Camera di Commercio di Ferrara, il festival è un'autentica celebrazione della ricchezza del territorio. Il festival si distingue per un format originale, unendo il meglio delle eccellenze enogastronomiche locale con una selezione raffinata di specialità da altre regioni italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ferrara food festival quando il gusto incontra cultura arte e spettacolo

© Quotidiano.net - Ferrara Food Festival: quando il gusto incontra cultura, arte e spettacolo

Altre letture consigliate

Anche nel 2025 il Ferrara Food Festival si conferma un appuntamento di successo - FERRARA (ITALPRESS) – Si è conclusa con grande successo la quinta edizione di FerraraFoodFestival, tenutasi nel centro storico di Ferrara dal 31 ottobre ... Da msn.com

ferrara food festival gustoFerrara Food Festival La kermesse fa centro con la forza del gusto - L’evento ha confermato la sua forza attrattiva, proponendosi come punto di riferimento nazionale per l’enogast ... Si legge su msn.com

ferrara food festival gustoFerrara Food Festival 2025: il gusto incontra cultura e spettacolo - CALENDARIO EVENTI - Tutto pronto per la quinta edizione di FerraraFoodFestival in programma dal 31 otto ... Da cronacacomune.it

Cerca Video su questo argomento: Ferrara Food Festival Gusto