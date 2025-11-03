Ferrara diventa capitale dei giovani arriva ' Top' | due giorni di incontri e musica
Due giorni all'insegna dell'intrattenimento, ma anche di incontri, formazione, opportunità e divertimento. Tutto questo è ‘Top - Tempo Opportunità Percorsi’ il festival che vede quest'anno la sua prima edizione a Ferrara e che si rivolge a tutti i giovani del territorio e non, organizzato dalla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
