Fermo pesca Baccini | Importante valutare misure di sostegno adeguate

Cdn.ilfaroonline.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumicino, 2 novembre 2025 – “I pescatori di Fiumicino, così come a quelli dei porti limitrofi, in questi giorni stanno affrontando le conseguenze del prolungamento del fermo pesca disposto per il mese di novembre”. Lo dichiara il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, che aggiunge: “C omprendiamo pienamente le difficoltà economiche e sociali che questo ulteriore periodo di stop comporta per le famiglie dei pescatori, per l’indotto locale, per le pescherie e per la ristorazione, settori che rappresentano una parte importante della nostra economia e della nostra identità culturale. In tal senso ritengo quindi di estrema importanza – conclude Baccini – che le istituzioni competenti valutino fin da subito misure di sostegno adeguate e tempestiv e per i pescatori fermi in porto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Fermo Pesca, sbloccate le indennità: a chi spettano - Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha annunciato lo sblocco delle indennità di sostegno al reddito a favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima, in seguito alla ... Segnala pmi.it

Pesca, fine del fermo ma dei ristori nessuna traccia. E a Mola 20 pescherecci su 60 hanno cessato l’attività - Alla mezzanotte di oggi, i pescherecci del compartimento barese (da Molfetta a Giovinazzo, Santo Spirito, Bari, Torre a Mare, Mola e Monopoli) torneranno in mare. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Fermo Pesca 2025, manifestazioni di interesse entro il 31 dicembre 2025 - l Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha pubblicato la circolare n. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Fermo Pesca Baccini Importante