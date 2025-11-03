Fermo pesca Baccini | Importante valutare misure di sostegno adeguate
Fiumicino, 2 novembre 2025 – “I pescatori di Fiumicino, così come a quelli dei porti limitrofi, in questi giorni stanno affrontando le conseguenze del prolungamento del fermo pesca disposto per il mese di novembre”. Lo dichiara il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, che aggiunge: “C omprendiamo pienamente le difficoltà economiche e sociali che questo ulteriore periodo di stop comporta per le famiglie dei pescatori, per l’indotto locale, per le pescherie e per la ristorazione, settori che rappresentano una parte importante della nostra economia e della nostra identità culturale. In tal senso ritengo quindi di estrema importanza – conclude Baccini – che le istituzioni competenti valutino fin da subito misure di sostegno adeguate e tempestiv e per i pescatori fermi in porto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
