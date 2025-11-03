Fermato dai carabinieri lancia una busta dall' auto | dentro crack e hashish
I carabinieri di Sutri hanno arrestato un 29enne durante i controlli del territorio disposti per contrastare il traffico di droga. In un servizio su strada, i militari della stazione hanno intercettato un'auto sospetta. Il giovane alla guida, prima di fermarsi all'alt, ha cercato di disfarsi di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
