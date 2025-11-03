Fermati i due presunti killer di Pasquale Nappo il 18enne colpito da proiettile la notte di domenica

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fermati i due presunti killer di Pasquale Nappo, il 18enne uccido da proiettile vagante la notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre a Boscoreale, nel Napoletano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

