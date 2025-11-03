Fermati i due presunti killer di Pasquale Nappo il 18enne colpito da proiettile la notte di domenica

Fermati i due presunti killer di Pasquale Nappo, il 18enne uccido da proiettile vagante la notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre a Boscoreale, nel Napoletano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Colonnello Raffaele Ruocco Comandante Prov Mc dei Carabinieri – Aggiornamenti sull’assalto in A14 con armi da guerra e materiale vario fermati 3 dei presunti 7 componenti della banda - facebook.com Vai su Facebook

Operazione antimafia tra Campania e Basilicata: fermati presunti usurai legati alla camorra - - X Vai su X

L'omicidio di Giuseppe Giuliano a Basiglio: chiesto l'ergastolo per uno dei due presunti killer. Le pellicce rubate e lo «sgarro» - L'uccisione dell'imprenditore edile era rimasta un mistero per 5 anni, tanto che la pm aveva chiesto l'archiviazione. Si legge su milano.corriere.it

Giuseppe Di Dio ucciso a 16 anni, il killer è un ventenne: «Accompagnato in auto da padre e fratello, ma aveva un altro obiettivo» - Così è morto Giuseppe Di Dio, giovane di 16 anni di Capizzi, in provincia di ... Da msn.com