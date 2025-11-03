Fenomenologia di The Life of a Showgirl di Taylor Swift un mese dopo

Linkiesta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stiamo calmi. Per cominciare, la prima canzone dell’album, “ The Fate of Ophelia”, è un pezzo che si suonerà, ballerà e canticchierà ancora quando voi ed io saremo polvere (e immagino, d’ora in poi, file chilometriche da Monna Lisa, da “ Primavera” di Botticelli, alla Tate Britain, davanti al quadro di Millais che ha ispirato TS eo i suoi videomaker). Ci torno alla fine. “ The Fate of Ophelia” apre un album di dodici canzoni centrate su due temi tradizionalmente swiftiani: l’amore e il successo.  Quanto all’amore, non siamo naturalmente ai livelli massimi che TS ha toccato in pratica in tutti i suoi album precedenti, e in particolare in 1989 e in “ Lover”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

fenomenologia di the life of a showgirl di taylor swift un mese dopo

© Linkiesta.it - Fenomenologia di “The Life of a Showgirl” di Taylor Swift, un mese dopo

Scopri altri approfondimenti

The Life of Chuck: recensione del film di Mike Flanagan - Se la notizia è, Mike Flanagan incontra Stephen King; sarebbe a dire, se una firma autorevole del moderno horror cinematografico ... Da cinematographe.it

Meraviglioso The Life of Chuck, ovvero quando Stephen King (da cui è tratto) ti fa piangere - The Life of Chuck, nuovo film tratto da Stephen King, è un'opera intensa e struggente. Segnala style.corriere.it

The Life of Chuck, il film con un Tom Hiddleston ballerino da antologia, non è adatto ai cinici - Da una storia di Stephen King e dalla regia di Mike Flanagan ci aspettiamo horror da incubo, ma The Life of Chuck è un sogno, una favola fantasy con un tocco dark (ma appena percettibile, non come in ... Si legge su wired.it

Cerca Video su questo argomento: Fenomenologia The Life Of