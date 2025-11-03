Femminicidio di Aurora Tila morta a 13 anni a Piacenza l' ex ragazzo 16enne condannato a 17 anni di carcere

Notizie.virgilio.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ragazzo 16enne di Aurora Tila è stato condannato a 17 anni di carcere per averla uccisa spingendola dal balcone della sua abitazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

femminicidio di aurora tila morta a 13 anni a piacenza l ex ragazzo 16enne condannato a 17 anni di carcere

© Notizie.virgilio.it - Femminicidio di Aurora Tila morta a 13 anni a Piacenza, l'ex ragazzo 16enne condannato a 17 anni di carcere

Argomenti simili trattati di recente

femminicidio aurora tila mortaFemminicidio Aurora Tila, l'ex condannato a 17 anni: la tredicenne morì a Piacenza precipitando dal settimo piano - Aurora Tila è morta il 25 ottobre 2024 dopo essere precipitata da un balcone al settimo piano dell'edificio in cui viveva. Secondo corrieredibologna.corriere.it

Aurora Tila, condannato a 17 anni l'ex fidanzato. La13enne morì precipitando dal balcone - Il giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato alla pena di 17 anni il ragazzino 16enne imputato per l'omicidio pluriaggravato di Aurora Tila, 13 anni, morta ... Segnala ilmessaggero.it

Come è morta Aurora Tila? Oggi la sentenza per il fidanzatino. Il pm: vent’anni di carcere - Il ragazzino è accusato dell’omicidio volontario aggravato: lei precipitò dal settimo piano a Piacenza. Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Aurora Tila Morta