Femminicidio di Aurora Tila morta a 13 anni a Piacenza l' ex ragazzo 16enne condannato a 17 anni di carcere
Il ragazzo 16enne di Aurora Tila è stato condannato a 17 anni di carcere per averla uccisa spingendola dal balcone della sua abitazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
