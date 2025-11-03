Femminicidio di Aurora Tila | l' ex condannato a 17 anni La tredicenne morì precipitando dal settimo piano
Piacenza, il pm aveva chiesto una condanna a 20 anni e 8 mesi. Aurora Tila è morta il 25 ottobre 2024 dopo essere precipitata da un balcone al settimo piano dell'edificio in cui viveva. Il giovane 16enne aveva avuto una storia con lei . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Approfondisci con queste news
Riaperte le indagini per la morte dell’hostess Aurora Maniscalco: la giovane è morta dopo essere precipitata dal terzo piano di un appartamento dove sui muri è apparsa la scritta stop femminicidio - facebook.com Vai su Facebook
La mamma di Aurora a Parma: «Mi aspetto una sentenza esemplare» - X Vai su X
Femminicidio Aurora Tila, la 13enne morta a Piacenza: l'ex condannato a 17 anni - Aurora Tila è morta il 25 ottobre 2024 dopo essere precipitata da un balcone al settimo piano dell'edificio in cui viveva. Scrive corrieredibologna.corriere.it
Aurora Tila uccisa, chiesti 20 anni e 8 mesi per l'ex. La mamma: «È un assassino, certa gente ci nasce così» - È questa la richiesta del Pm della Procura per i minorenni di Bologna, Simone Purgato, per il 16enne accusato di aver ucciso ... Riporta ilmattino.it
Femminicidio di Aurora Tila: l'ex condannato a 17 anni. La tredicenne morì precipitando dal settimo piano - Aurora Tila è morta il 25 ottobre 2024 dopo essere precipitata da un balcone al settimo piano dell'edificio in cui viveva. Da msn.com