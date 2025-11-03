Femminicidio di Aurora Tila | l' ex condannato a 17 anni La tredicenne morì precipitando dal settimo piano

Xml2.corriere.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piacenza, il pm aveva chiesto una condanna a 20 anni e 8 mesi. Aurora Tila è morta il 25 ottobre 2024 dopo essere precipitata da un balcone al settimo piano dell'edificio in cui viveva. Il giovane 16enne aveva avuto una storia con lei . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

femminicidio di aurora tila l ex condannato a 17 anni la tredicenne mor236 precipitando dal settimo piano

© Xml2.corriere.it - Femminicidio di Aurora Tila: l'ex condannato a 17 anni. La tredicenne morì precipitando dal settimo piano

Approfondisci con queste news

Femminicidio Aurora Tila, la 13enne morta a Piacenza: l'ex condannato a 17 anni - Aurora Tila è morta il 25 ottobre 2024 dopo essere precipitata da un balcone al settimo piano dell'edificio in cui viveva. Scrive corrieredibologna.corriere.it

femminicidio aurora tila exAurora Tila uccisa, chiesti 20 anni e 8 mesi per l'ex. La mamma: «È un assassino, certa gente ci nasce così» - È questa la richiesta del Pm della Procura per i minorenni di Bologna, Simone Purgato, per il 16enne accusato di aver ucciso ... Riporta ilmattino.it

Femminicidio di Aurora Tila: l'ex condannato a 17 anni. La tredicenne morì precipitando dal settimo piano - Aurora Tila è morta il 25 ottobre 2024 dopo essere precipitata da un balcone al settimo piano dell'edificio in cui viveva. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Aurora Tila Ex