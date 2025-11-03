Piacenza, il pm aveva chiesto una condanna a 20 anni e 8 mesi. Aurora Tila è morta il 25 ottobre 2024 dopo essere precipitata da un balcone al settimo piano dell'edificio in cui viveva. Il giovane 16enne aveva avuto una storia con lei . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Femminicidio di Aurora Tila: l'ex condannato a 17 anni. La tredicenne morì precipitando dal settimo piano