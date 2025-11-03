Femminicidio di Aurora sedicenne condannato a 17 anni di reclusione
Il giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato alla pena di 17 anni il ragazzino 16enne imputato per l'omicidio volontario pluriaggravato di Aurora Tila, morta il 25 ottobre 2024 dopo essere precipitata da un balcone al settimo piano dell'edificio in cui viveva in via Quattro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
