Federico Fashion Style dopo l’intervento | Mi ha cambiato la vita

Federico Fashion Style, all’anagrafe Federico Lauri, è tornato a far parlare di sé mostrando con orgoglio il risultato del suo intervento chirurgico. L’hairstylist delle dive, noto per la sua immagine curata e per l’attenzione ai dettagli estetici, è stato tra i protagonisti dello speciale de Le Iene dedicato alla chirurgia estetica, andato in onda domenica 2 novembre su Italia1. Durante l’intervista, il 36enne ha raccontato con sincerità il percorso che lo ha portato a decidere di sottoporsi all’operazione, spiegando che si trattava di un desiderio coltivato da tempo e che, alla fine, gli ha cambiato la vita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it