Fede e tradizione a Sorbo Serpico per festeggiare Santa Lucia

Avellinotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sorbo Serpico preparativi in corso per i solenni festeggiamenti in onore di Santa Lucia, in programma sabato 13 dicembre alle ore 12:30. Dopo la processione susseguirà il tradizionale spettacolo pirotecnico aereo diurno a cura della premiata su grandi piazze la Pirotecnica di Carmine Lieto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

