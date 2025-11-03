Fede e tradizione a Sorbo Serpico per festeggiare Santa Lucia
A Sorbo Serpico preparativi in corso per i solenni festeggiamenti in onore di Santa Lucia, in programma sabato 13 dicembre alle ore 12:30. Dopo la processione susseguirà il tradizionale spettacolo pirotecnico aereo diurno a cura della premiata su grandi piazze la Pirotecnica di Carmine Lieto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
