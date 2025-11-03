Fece precipitare l' ex fidanzata dal settimo piano | adolescente condannato a 17 anni per l' omicidio di Aurora Tila

Today.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato condannato a 17 anni di reclusione dal Tribunale per i minorenni di Bologna il ragazzo oggi 16enne accusato di aver ucciso la 13enne Aurora Tila, morta a Piacenza il 25 ottobre 2024 dopo essere precipitata dal balcone al settimo piano dell’edificio in cui viveva.L'accusa e l'aggravante. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

fece precipitare ex fidanzataLibero dopo le botte all'ex fidanzata. «L’aveva già picchiata due settimane fa» - Varese, sconcerto per la decisione del Gip di rimettere in libertà l'aggressore a 48 dal fermo, con il solo divieto di avvicinamento ... corriere.it scrive

fece precipitare ex fidanzataFa volare un drone sopra i tetti per spiare la fidanzata: botte e minacce alle ex compagne, 2 arresti in 24 ore - Un drone che vola sopra i tetti per spiare l’ex fidanzata e un uomo che, ogni sera, si apposta fuori dalla metro San Siro per aggredire la ex moglie. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fece Precipitare Ex Fidanzata