Fece precipitare l' ex fidanzata dal settimo piano | adolescente condannato a 17 anni per l' omicidio di Aurora Tila
È stato condannato a 17 anni di reclusione dal Tribunale per i minorenni di Bologna il ragazzo oggi 16enne accusato di aver ucciso la 13enne Aurora Tila, morta a Piacenza il 25 ottobre 2024 dopo essere precipitata dal balcone al settimo piano dell’edificio in cui viveva.L'accusa e l'aggravante. 🔗 Leggi su Today.it
