FC 26 SBC Ripetibile | 2x 79+ Upgrade – Doppia Chance di Miglioramento!
È disponibile una nuova e conveniente SBC di aggiornamento: la “2x 79+ Upgrade”! Questa SBC ti garantisce un pacchetto contenente due giocatori Oro Raro con una valutazione minima di 79 OVR. Questa è la soluzione ideale per smaltire i tuoi fodder di basso rating (75-81 OVR) e aumentare le tue chance di trovare carte 83+ OVR o speciali. Dettagli Chiave della SBC. Nome: 2x 79+ Upgrade. Costo Stimato: Molto Basso (basato sul prezzo dei giocatori Oro Comuni).. Ripetibile: Sì! (Illimitata).. Durata: 4 giorni. Premio: 1x Pacchetto 2 giocatori oro rari 79+ (Non scambiabile).. La Sfida da Completare. La SBC è composta da un’unica sfida con requisiti semplici, focalizzati sull’utilizzo di carte Oro. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
