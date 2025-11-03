FC 26 SBC Giocatrice del Mese POTM | Edna Imade 85 OVR – Finalizzatrice Liga F!

Certamente! Mi scuso nuovamente per il problema di visualizzazione. Ecco l’articolo per la SBC di Edna Imade POTM, con la formattazione pulita e senza caratteri speciali che potrebbero dare problemi. SBC Giocatrice del Mese (POTM): Edna Imade (85 OVR) – Finalizzatrice Liga F!. È stata rilasciata la SBC della Giocatrice del Mese (POTM) della Liga F (Moeve): Edna Imade (85 OVR)! Questa attaccante è una finalizzatrice solida con statistiche fisiche e di tiro eccellenti. Hai 28 giorni (27 giorni 23 ore 59 minuti) per completare questa SBC. Il Premio: POTM Edna Imade (85 OVR). Ruoli: ST (Attaccante). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Giocatrice del Mese (POTM): Edna Imade (85 OVR) – Finalizzatrice Liga F!

