FC 26 Obiettivo Live Flash | Torneo Screamers – Isi Gory e Potenti EVO Consumabili!

È stato rilasciato l’Obiettivo Live Flash legato al nuovo Torneo Screamers, l’evento con regole speciali dove i gol da fuori area valgono doppio. Questo obiettivo è ricchissimo di premi e offre ben due carte Ultimate Scream e due utilissimi consumabili Evoluzione. Attenzione: questo obiettivo è di tipo Flash e dura solo 3 giorni. I Premi Finali e Accumulativi. Completando le sfide (tutte le sfide sono accumulabili e portano a premi progressivi): x1 Ultimate Scream Isi (85 OVR). x1 Ultimate Scream Gory (84 OVR). 1x Pacchetto 11 giocatori oro rari 81+. Consumabile EVO che assegna CDC Incursore++. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Obiettivo Live Flash: Torneo Screamers – Isi, Gory e Potenti EVO Consumabili!

