Farnesina | Mosca piomba abisso volgarità
17.50 "Parole squallide, preoccupanti quelle della portavoce russa. Confermano l'abisso di volgarità in cui è piombata Mosca. In Italia proprio a nessuno, sarebbe mai venuto in mente di gioire, di speculare su un incidente, una tragedia in cui siamo noi tutti coinvolti" Così fonti della Farnesina commentando le parole di Maria Zakharova sul crollo a Roma. "Esprimeremo sempre e comunque solidarietà e amicizia per i più deboli, per chi è in difficoltà, per chi è sotto attacco. Per questo appoggiamo il popolo ucraino. Perché siamo italiani". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Al Lido di Venezia in ansia per le sorti del cooperante Alberto Trentini a causa dell’escalation militare tra Usa e Venezuela. La Farnesina monitora. Solo qualche settimana fa si era parlato di una possibile svolta, i genitori preferiscono non parlare - facebook.com Vai su Facebook
Farnesina, Mosca piombata in un abisso di volgarità - Perchè confermano l'abisso di volgarità in cui è piombata la dirigenza di Mosca. Segnala ansa.it
Mosca: 'Come la Torre, con i soldi a Kiev crollerà l'Italia'. La Farnesina: 'Un abisso di volgarità' - Polemica per le parole della portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova dopo il crollo ai Fori Imperiali. ansa.it scrive