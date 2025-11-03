Farnesina | Mosca piomba abisso volgarità

17.50 "Parole squallide, preoccupanti quelle della portavoce russa. Confermano l'abisso di volgarità in cui è piombata Mosca. In Italia proprio a nessuno, sarebbe mai venuto in mente di gioire, di speculare su un incidente, una tragedia in cui siamo noi tutti coinvolti" Così fonti della Farnesina commentando le parole di Maria Zakharova sul crollo a Roma. "Esprimeremo sempre e comunque solidarietà e amicizia per i più deboli, per chi è in difficoltà, per chi è sotto attacco. Per questo appoggiamo il popolo ucraino. Perché siamo italiani". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it