farmacie private in agitazione nel mirino il rinnovo del contratto

I dipendenti delle farmacie private dicono basta al mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e lo dicono annunciando uno sciopero generale per l’intera giornata dell’11 novembre. Allo sciopero sono chiamati ad aderire anche i dipendenti delle farmacie private della provincia di Siena. Il contratto, scaduto da oltre un anno, ha visto una fase iniziale di contrattazione nella quale le tre sigle confederali hanno presentato una piattaforma unitaria. Le richieste sindacali reclamano un aumento di 360 euro lordi nel triennio a fronte dei 180 proposti da Federfarma. I dipendenti ricordano anche che il periodo del covid ha modificato in modo molto significativo il ruolo e i compiti del farmacista, tanto che oggi questa figura professionale è un vero punto di riferimento per la salute a livello territoriale contribuendo in modo concreto all’aderenza terapeutica e alla riduzione dei tempi di attesa per visite ed esami. 🔗 Leggi su Lanazione.it

