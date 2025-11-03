Fano fermata un’auto sospetta segnalata dal Targa System | via bloccata per 45 minuti
Fano (Pesaro e Urbino), lunedì 3 novembre 2025 – Via Giulio Cesare bloccata per circa tre quarti d'ora, questa mattina, per un controllo approfondito della Polizia Locale su un'auto bianca segnalata dal sistema di videosorveglianza cittadino. Il veicolo, con a bordo due giovani italiani, è stato intercettato all'altezza delle Mura Augustee dopo che il Targa System ha fatto scattare un alert: la targa risultava inserita in una blacklist nazionale di mezzi potenzialmente collegati ad attività illecite. La pattuglia, intervenuta sul posto con due mezzi di servizio, ha bloccato il transito per consentire gli accertamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
