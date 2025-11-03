Famiglia sfrattata nel Milanese l' appello | Hanno un figlio piccolo e sono molto poveri

Milanotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nucleo familiare di origine srilankese, molto fragile e con minore, è stato sfrattato da un alloggio popolare del Comune di Settimo Milanese, per non aver compreso tutti i passaggi burocratici necessari per rimanere nella casa comunale e, dunque, per non aver ottemperato al regolamento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Famiglia Sfrattata Milanese Appello