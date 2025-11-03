Falso made in Italy finanzieri intercettano autocarro con migliaia di capi di abbigliamento contraffatti

Triesteprima.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I finanzieri del Comando provinciale di Gorizia hanno recentemente individuato un sodalizio criminale che produceva e commercializzava abiti riportanti la falsa indicazione “made in Italy”, in realtà prodotti in Romania, ricostruendone l’intera attività produttiva illecita. L’indagine è nata. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

falso made italy finanzieriFalso 'made in Italy': sequestrate oltre 3mila borse extra lusso contraffatte - Nuovo colpo contro mercato del falso ‘made in Italy’ da parte della guardia di finanza di Firenze con un'operazione che nelle scorse ore ha portato al sequestro di oltre 3. Lo riporta firenzetoday.it

falso made italy finanzieriGorizia, GdF scopre traffico di abiti falsi made in Italy - La Guardia di finanza di Gorizia ha individuato un gruppo criminale che produceva e commercializzava abiti riportanti la falsa indicazione “made in Italy” ma in realtà prodotti in Romania. Lo riporta rainews.it

falso made italy finanzieriControllo della Guardia di Finanza: Lotta al Falso Made in Italy a Torino - Un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza ha rivelato una vasta rete di contraffazione a Torino, smascherando attività illecite e proteggendo i diritti dei consumatori. Si legge su notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Falso Made Italy Finanzieri