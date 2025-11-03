Fallo Bisseck clamorosa gaffe di Ciccio Graziani | Andava espulso perché ultimo uomo Ma ignora che la regola sia cambiata!
Inter News 24 La spiegazione. L’intervento del difensore dell’Inter, Yann Bisseck, sull’attaccante del Verona, Giovane, durante il lunch match del Bentegodi, continua a far discutere. L’episodio, sanzionato dall’arbitro Daniele Doveri con un cartellino giallo, è stato oggetto di dibattito a “La Domenica Sportiva”, con opinioni contrastanti in studio, sebbene l’analisi regolamentare confermi la bontà della decisione. Il dibattito: Bergonzi e la gaffe di Graziani. L’ex arbitro Mauro Bergonzi ha analizzato l’episodio: pur giudicando la decisione di Doveri corretta a livello puramente regolamentare (per i parametri del DOGSO), ha ammesso che, personalmente, avrebbe optato per l’espulsione a causa dell’eccessiva vigoria della scivolata del difensore tedesco. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
Perché Bisseck non è stato espulso per aver commesso fallo da ultimo uomo su Giovane in Verona-Inter. Cosa dice il regolamento: https://fanpa.ge/iuubu - facebook.com Vai su Facebook
Nei due episodi arbitrali di #VeronaInter decide bene Doveri. Non è da espulsione il fallo di #Bisseck (manca il parametro della direzione verso la porta perché il tocco dell’attaccante la allarga verso l’esterno) e non è rigore la leggera trattenuta su Pio Esposit - X Vai su X
Graziani, clamorosa gaffe: “Bisseck espulso perché è ultimo uomo”. Ma la regola non esiste più! - Al tavolo della Domenica Sportiva si dibatte sulla moviola di Verona- Si legge su msn.com