Inter News 24 La spiegazione. L’intervento del difensore dell’Inter, Yann Bisseck, sull’attaccante del Verona, Giovane, durante il lunch match del Bentegodi, continua a far discutere. L’episodio, sanzionato dall’arbitro Daniele Doveri con un cartellino giallo, è stato oggetto di dibattito a “La Domenica Sportiva”, con opinioni contrastanti in studio, sebbene l’analisi regolamentare confermi la bontà della decisione. Il dibattito: Bergonzi e la gaffe di Graziani. L’ex arbitro Mauro Bergonzi ha analizzato l’episodio: pur giudicando la decisione di Doveri corretta a livello puramente regolamentare (per i parametri del DOGSO), ha ammesso che, personalmente, avrebbe optato per l’espulsione a causa dell’eccessiva vigoria della scivolata del difensore tedesco. 🔗 Leggi su Internews24.com

Fallo Bisseck, clamorosa gaffe di Ciccio Graziani: «Andava espulso perché ultimo uomo». Ma ignora che la regola sia cambiata!