Falciato in bici da un' auto in fuga morto lo zio di Laura Pausini Ettore | aveva 78 anni Caccia al pirata della strada

Xml2.corriere.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era il fratello del padre della cantante, aveva 78 anni. Lo scontro sugli Stradelli Guelfi alle porte di Bologna. Caccia al pirata della strada. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

