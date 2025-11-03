Fake News Festival torna a Udine per la sua quarta edizione

Torna a Udine il Fake News Festival, il primo e unico festival in Italia dedicato alle fake news. Dal 13 al 16 novembre, quattro giorni di incontri, dibattiti, laboratori e spettacoli per imparare a leggere il mondo di oggi con occhi nuovi e più attenti. “Viviamo un presente che è movimento. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

FIAB GENOVA, #GENOVACICLABILE E LEGAMBIENTE: “BASTA FAKE NEWS SUL TRAFFICO. LE PISTE CICLABILI NON SONO UN PROBLEMA MA PARTE DELLA SOLUZIONE” Il dibattito acceso sulla ciclabile di via Polonio, esploso durante l’ultimo consi - facebook.com Vai su Facebook

Torna a Udine il Fake News Festival, 70 ospiti e 20 eventi - Torna a Udine il Fake News Festival, il primo e unico grande appuntamento in Italia dedicato alle fake news e al pensiero critico, giunto alla 4/a edizione. Segnala ansa.it

Udine capitale del pensiero critico: torna il Fake News Festival con oltre 70 ospiti e 20 eventi - VIDEO - Dal 13 al 16 novembre Udine ospita il Fake News Festival: oltre 70 ospiti e 20 eventi per promuovere il pensiero critico. nordest24.it scrive

Da IA a fake news e Starlink, a Pisa torna l'Internet Festival - Dall'intelligenza artificiale alle fake news: torna l'Internet festival a Pisa, dal 9 al 12 ottobre. Riporta ansa.it