Fair Play Menarini | Lucia Aleotti riceve il collare d’oro al merito sportivo del Coni

Tpi.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ha conferito a Lucia Aleotti, azionista e membro del Board di Menarini, il Collare d’Oro al Merito Sportivo per il ruolo del Premio Internazionale Fair Play Menarini nel promuovere i valori della correttezza nello sport. Si tratta della più alta onorificenza sportiva nazionale. La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina a Roma, alla presenza del Ministro per lo Sport Andrea Abodi e delle massime autorità di governo, del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio e di Marco Giunio De Sanctis, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). 🔗 Leggi su Tpi.it

