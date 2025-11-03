Facevano sparire le auto pignorate per poi rivendere i pezzi all' estero | truffati oltre cento automobilisti
Un esteso traffico illecito di autovetture è stato smascherato dalla polizia stradale di Forlì. Gli investigatori hanno denunciato a piede libero un 33enne, titolare di un autosalone nel Ferrarese, e una 67enne, titolare di un’agenzia di pratiche auto a Cesena, accusati di falso documentale. 🔗 Leggi su Today.it
