Facciamoci educare dai bambini L’ultima missione di Pera Toons
Lucca, 3 novembre 2025 – “Educare i bambini alla pace? A dire il vero sono loro che possono educare noi adulti”. Pera Toons (nome d’arte di Alessandro Perugini ) conosce molto bene il suo pubblico di bambini che (spesso anche con gli adulti) ridono alle sue battute e freddure. Fumettista, grafico pubblicitario, artista digitale (come si dice oggi, “content creator”) conosce il successo nel 2018 con il libro Chi ha ucciso Kenny?, poi la progressiva “esplosione“ delle sue freddure: prima online, quindi nei libri editi da Tunué. A Lucca Comics & Games (il festival chiuso ieri con il record di oltre 280mila biglietti venduti e che anche quest’anno ha visto le testate di Editoriale Nazionale - Quotidiano Nazionale, La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce! - come media partner impegnate a raccontare l’evento con pagine speciali e sezioni online dedicate) Pera Toons ha presentato il suo nuovo libro, edito da Tunué: Missione risata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Educare i bambini alla speranza - Le terrificanti immagini da Gaza, i bombardamenti sull'Ucraina, i migranti che annegano nel Mediterraneo. Si legge su huffingtonpost.it
Perché è fondamentale educare i bambini al denaro digitale - Scopri perché, secondo i migliori esperti di sicurezza informatica, è fondamentale educare i bambini al denaro digitale il prima possibile. Secondo punto-informatico.it
Bambini “difficili” tutti dal neuropsichiatra? No, meglio educare - Capita spesso a molti bambini e si tratta di una questione da approfondire. Riporta msn.com