Lucca, 3 novembre 2025 – "Educare i bambini alla pace? A dire il vero sono loro che possono educare noi adulti". Pera Toons (nome d'arte di Alessandro Perugini ) conosce molto bene il suo pubblico di bambini che (spesso anche con gli adulti) ridono alle sue battute e freddure. Fumettista, grafico pubblicitario, artista digitale (come si dice oggi, "content creator") conosce il successo nel 2018 con il libro Chi ha ucciso Kenny?, poi la progressiva "esplosione" delle sue freddure: prima online, quindi nei libri editi da Tunué. A Lucca Comics & Games (il festival chiuso ieri con il record di oltre 280mila biglietti venduti e che anche quest'anno ha visto le testate di Editoriale Nazionale - Quotidiano Nazionale, La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce! - come media partner impegnate a raccontare l'evento con pagine speciali e sezioni online dedicate) Pera Toons ha presentato il suo nuovo libro, edito da Tunué: Missione risata.

"Facciamoci educare dai bambini". L'ultima missione di Pera Toons