Fabrizio Moro la tracklist e le date in-store dell’album Non ho paura di niente

Non ho paura di niente è il nuovo album di Fabrizio Moro, ecco la tracklist e il calendario dei firmacopie. Il 14 novembre esce solo in formato fisico, in CD, in vinile, in vinile deluxe green petrol edizione limitata e numerata Non ho paura di niente (BMG), il nuovo album di Fabrizio Moro, disponibile in pre-order. Fabrizio Moro torna sulle scene, a due anni e mezzo dall’ultimo progetto discografico, con il 10° album in studio della sua carriera contenente 9 nuove canzoni caratterizzate da testi introspettivi e attuali, in cui la dimensione intima si intreccia con una visione collettiva. Questa la tracklist: “ Non ho paura di niente “, “ Simone spaccia “, “ Casa mia “, “ Superficiali “, “ In un mondo di stronzi “, “ Comunque mi vedi “, “ Sabato “, “ Toglimi l’aria ” e “ Scatole “. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Fabrizio Moro, la tracklist e le date in-store dell’album Non ho paura di niente

Fabrizio Moro firma copie 25 Novembre 2025 Catania ore 18:00 Feltrinelli Via Etnea 26 Novembre 2025 Palermo ore 18:00 Feltrinelli Via Cavour

