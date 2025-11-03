Fabio Todero presenta il suo nuovo libro sull' irredentismo adriatico

Ravennatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si tiene venerdì 7 novembre, alle 17.30, presso la Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia contemporanea “Oriani” la presentazione del volume di Fabio Todero, La patria alla frontiera. Storia dell’irredentismo adriatico (Laterza 2025), organizzata in collaborazione con l’Istituto storico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

