F1 Norris non ci sta | il pilota della McLaren risponde alle critiche sulle papaya rules

Lando Norris dice basta: il pilota britannico mette un freno alle critiche con delle dichiarazioni inequivocabili. Lando Norris ha fatto chiarezza sulle cosiddette “papaya rules”, rispondendo a tono alle critiche. Secondo il pilota della McLaren, queste non avrebbero favorito il rientro nella corsa Mondiale di Max Verstappen. Pensiero diverso da quello di Günther Steiner: “ Le papaya rules sono il miglior alleato di Verstappen ”. In un momento decisivo della stagione, con il Mondiale ancora aperto e il Costruttori già archiviato a favore della team britannico, Norris ha parlato in modo netto del rapporto tra strategia interna e competizione diretta in casa McLaren. 🔗 Leggi su Sportface.it

