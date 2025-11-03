F1 Gutierrez ci va giù pesante | bordata durissima alla Ferrari

Esteban Gutierrez difende Lewis Hamilton e attacca duramente la Ferrari: l’ex pilota lancia una stoccata pesantissima alla scuderia di Maranello. In un’intervista al podcast F1 Nation, Esteban Gutierrez ha ripercorso la prima stagione di Lewis Hamilton alla guida della Ferrari, prendendo le difese del sette volte campione del mondo di Formula 1. L’ex pilota messicano ha messo in luce un fattore in particolare del team di Maranello. Secondo Gutierrez, le performance di Hamilton non sono da considerarsi un fallimento totale, evidenziando che il vero tema è una squadra priva di un’organizzazione ben precisa. 🔗 Leggi su Sportface.it