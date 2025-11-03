F1 dal 2026 potrebbe essere inserito l’obbligo del doppio pit stop Fanpage Sport

Nonostante i dati riferiscano di un bacino di fan in forte crescita negli ultimi anni, è ormai un po’ di tempo che la F1 sta diventando sempre meno spettacolare. Battaglie rarissime, pochi sorpassi e ruolo cruciale della strategia: spesso e volentieri, soprattutto quando si corre di domenica pomeriggio, a tanti capita addirittura di addormentarsi davanti alla televisione. A quanto pare, la ‘notizia’ sembrerebbe arrivata anche ai vertici del Circus e di Liberty Media, i quali stanno disperatamente vagliando diverse idee per ravvivare la situazione. Alcune sono anche un po’ strampalate, come l’ipotesi di disputare le Sprint Race a griglia invertita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

