Ex Deutsche Bank l' hotel s' ha da fare | semaforo verde dal Comune
La vicenda dell'ex sede della Banca Popolare di Lecco in piazza Garibaldi compie un altro passo avanti verso il suo epilogo. La commissione comunale per il paesaggio, riunitasi il 19 giugno 2025, ha espresso parere favorevole preliminare alla richiesta di Lariana Iniziative Immobiliari. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
#Deutsche Bank, utili record sia nel terzo trimestre sia nei primi 9 mesi del 2025 grazie all'investment banking. Nei primi tre trimestre del 2025 utile ante imposta a 7,7 miliardi di euro, in rialzo del 64%. Ricavi +7% a 24,4 miliardi, in linea con l'obiettivo annuale
HOTEL NELLA EX DEUTSCHE BANK, CARLO PIAZZA: "SERVE TRASPARENZA" - Che l'ex sede della Deutsche Bank non potesse restare ancora per molto tempo nello stato di degrado in cui si trova è evidente a tutti.
Deutsche Bank prova a far pagare i suoi ex top manager per gli scandali - DEUTSCHE BANK BATTE CASSA AGLI EX – Deutsche Bank in altalena a Francoforte, dove il titolo prima cala sino a 16,62 euro per azione, poi rimbalza sino a 16,89 euro (+1,39%) con circa 8,5 milioni di ...