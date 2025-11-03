Ex Deutsche Bank l' hotel s' ha da fare | semaforo verde dal Comune
La vicenda dell'ex sede della Banca Popolare di Lecco in piazza Garibaldi compie un altro passo avanti verso il suo epilogo. La commissione comunale per il paesaggio, riunitasi il 19 giugno 2025, ha espresso parere favorevole preliminare alla richiesta di Lariana Iniziative Immobiliari. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Ex Deutsche Bank, l'hotel s'ha da fare: semaforo verde dal Comune - La commissione comunale ha espresso parere favorevole preliminare al progetto di riconversione dello storico palazzo. Lo riporta leccotoday.it
HOTEL NELLA EX DEUTSCHE BANK, CARLO PIAZZA: “SERVE TRASPARENZA” - Che l’ex sede della Deutsche Bank non potesse restare ancora per molto tempo nello stato di degrado in cui si trova è evidente a tutti. Riporta lecconews.news
