Ex Bugatti abbandonata al degrado L’architetto che progettò la fabbrica | Tutele negate istituzioni miopi

Architetto Giampaolo Benedini, come è nata la ‘Fabbrica blu’? "Su incarico dell’allora presidente Artioli, mi è stato chiesto di realizzare uno stabilimento ‘unico’, che rispecchiasse lo spirito che si respirava all’interno. Le automobili francesi da corsa erano blu, e l’immagine della carrozzeria di metallo che volevo dare era quella. Il blu. Inoltre, ho lasciato ampio spazio alle vetrate perché ci fosse all’interno della fabbrica la massima luminosità possibile, senza i ‘disagi’ dei raggi del sole. La sensazione doveva essere quella di trovarsi all’aperto, pur essendo all’interno di uno stabilimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

