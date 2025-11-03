Ex Antoniano | progetto incompleto e nuovo mutuo?

Lecceprima.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei mesi passati il sindaco Mellone, insieme alla sua vice Sodero, ha dato per completi i lavori di recupero dell'ex immobile Antoniano sito in via Generale Cantore, da destinare a centro anziani e RSA per 18 persone non autosufficienti. L'estate è passata ma ancora i lavori risultano in corso e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

