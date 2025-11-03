Ex Amministratore di condomino condannato | deve risarcire anche le spese di ricostruzione contabile

Amministratore cessato. Il Tribunale di Milano conferma: la mancata consegna dei documenti è un illecito civile. Un’importante sentenza ha riaffermato un principio di fondamentale rilievo nella gestione condominiale: l’amministratore cessato dall’incarico che non consegna la documentazione contabile e amministrativa è responsabile dei danni subiti dal condominio, inclusi quelli relativi alle spese necessarie per la ricostruzione contabile. Il caso, recentemente deciso dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 7919 del 17 ottobre 2025, ha visto la condanna di un ex amministratore al pagamento di 18. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Altre letture consigliate

Condominio, quando si può fare causa all’amministratore: solo così puoi difenderti - Quando si può fare causa all'amministratore in carica del tuo condominio: ecco quali sono i casi a cui stare attenti. Secondo designmag.it

Maxi-risarcimento per il fallimento FSE: condannato l'ex amministratore unico Fiorillo. Dovrà pagare 97 milioni di euro - La sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale civile di Bari ha condannato l’ex amministratore unico ... Si legge su quotidianodipuglia.it

Amministratore di condominio e lavori straordinari: la responsabilità - 16290 del 17 giugno 2025 della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la quale si è pronunciata su un contenzioso tra un condominio e il suo ex amministratore, pone in ... Da diritto.it