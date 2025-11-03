Eventi musicali di novembre al Meat & Friends di Chieti Scalo
Al Meat & Friends di Chieti Scalo, il calendario di novembre prevede quattro serate, dal 7 al 28 novembre, tutti i venerdì.Si inizia con un trio di alto livello, con un ospite speciale che non ha bisogno di presentazioni, Michele Di Toro.Venerdì 7 novembre (Special Event)Walter Caratelli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
