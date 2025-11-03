Europa ambiente e territorio | la campagna elettorale nel Veronese
Siamo entrati nel mese delle elezioni regionali e il dibattito politico nel Veronese si fa più serrato, toccando temi che spaziano dalle grandi questioni internazionali alla sicurezza e alla salute dei cittadini. Diversi gli appuntamenti e gli incontri che hanno animato e animeranno la scena. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Dentro la redazione più giovane d’Europa! Dal 4 al 6 novembre, Bruxelles ospita il “PulseZ Youth Festival”, l’evento dove oltre 120 giovani da tutta Europa lavoreranno insieme per raccontare le sfide del presente: cittadinanza, ambiente, salute mentale e inclu Vai su Facebook
L’ambiente e l’Europa. Bene anzi malino. Il ritratto della Ue e dell’Italia: https://e-gazette.it/sezione/ecologia/ambiente-europa-bene-anzi-malino-ritratto-ue-italia…. Il rapporto @EUEnvironment: bravi gli europei contro CO2 e smog. Maluccio la biodiversità. Itali - X Vai su X
Sostenibilità, Edison aderisce alla Campagna Mosaico Verde - Edison, la società energetica più antica d’Europa con 140 anni di primati, aderisce a Mosaico Verde, la campagna nazionale per la forestazione di aree verdi, il recupero degli ecosistemi e la ... Come scrive affaritaliani.it
Un'alleanza europea per l'aborto sicuro - Garantire in tutti gli Stati membri dell’Unione europea un accesso libero e sicuro all’aborto, aiutando le donne anche economicamente qualora ne avessero bisogno. Scrive wired.it
Von der Leyen, Ue deve reagire a campagna mirata - "Questa è una campagna deliberata e mirata contro l'Europa. Secondo ansa.it