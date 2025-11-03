Eurmoda punta sul metallo con l’acquisizione di La Cerniera

PROSEGUE IL PERCORSO di crescita di Eurmoda, gruppo specializzato nello sviluppo di accessori metallici per la pelletteria di alta gamma. A pochi mesi dall’ingresso nel capitale del fondo di investimento italiano Aurora growth capital – in qualità di azionista di riferimento, a fianco di Mindful capital partners e del fondatore e amministratore delegato Marco Vecellio – l’azienda ha acquisito lo storico gruppo fiorentino La Cerniera, attualmente uno dei principali player negli accessori in acciaio per la pelletteria di lusso. L’operazione, ritenuta di grande valore strategico, è motivata da una spiccata affinità in termini di prodotto, tecnologia e clienti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

