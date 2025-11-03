Ettore Pausini zio di Laura ucciso mentre era in bici | un uomo si presenta alla polizia

Today.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono aggiornamenti sulla morte di Ettore Pausini, zio di Laura, investito e ucciso da un'auto pirata mentre si trovava in bici, alle porte di Bologna. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 novembre, un cittadino rumeno-moldavo residente a Rimini si è presentato negli uffici della Polizia locale e. 🔗 Leggi su Today.it

