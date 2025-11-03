Ettore Pausini zio di Laura ucciso mentre era in bici | un uomo si presenta alla polizia

Ci sono aggiornamenti sulla morte di Ettore Pausini, zio di Laura, investito e ucciso da un'auto pirata mentre si trovava in bici, alle porte di Bologna. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 novembre, un cittadino rumeno-moldavo residente a Rimini si è presentato negli uffici della Polizia locale e. 🔗 Leggi su Today.it

Il proprietario dell'auto che ha investito e ucciso #EttorePausini è stato identificato dalla polizia locale, ma ha dichiarato di non essere stato lui alla guida - X Vai su X

Un ciclista 78enne è stato travolto e ucciso da un'auto che non si è fermata a prestare soccorso alla periferia di Bologna. Si tratta di Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura Pausini. La vettura, una Opel Astra vecchio modello, si sarebbe allontanata in - facebook.com Vai su Facebook

Ettore Pausini, chi è lo zio di Laura ucciso da un'auto pirata: barbiere, viaggiatore, imprenditore e testimonial degli Onconauti. “Uomo immenso” - Stefano Giordani, il direttore dell’associazione: "Amava la libertà e l’indipendenza. Secondo ilrestodelcarlino.it

Lutto per Laura Pausini, muore lo zio Ettore: falciato in bici da un’auto in fuga - Vani tutti i tentativi di rianimazione, partita la caccia al pirata della strada. Segnala ilrestodelcarlino.it

Pirata della strada, investito e ucciso lo zio di Laura Pausini: oltre 190 i ciclisti morti da inizio 2025 - Ettore Pausini aveva 78 anni e la passione per la bicicletta: è stato investito domenica mattina da un pirata della strada che è poi fuggito ... Scrive vanityfair.it