Ettore Pausini morto investito a Bologna | trovata l’auto del pirata della strada

Bologna, 3 novembre 2025 - L’auto che ha travolto Ettore Pausini, zio della cantate Laura, alla fine è stata trovata dai carabinieri a due chilometri dal luogo dell’incidente. Il mezzo, di colore nero, è stato abbandonato e trovato sempre su Stradelli Guelfi, in direzione Pilastro, parcheggiata. Il veicolo non è oggetto di furto. È da ieri che si cerca l’auto per cercare di risalire al pirata che ha investito Pausini, che era in sella alla sua bicicletta, senza soccorrerlo e anzi fuggendo. Le forze dell’ordine hanno passato al setaccio telecamere e strade periferiche per trovare l’auto, che probabilmente dovrebbe essere un’Opel Astra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ettore Pausini morto investito a Bologna: trovata l’auto del pirata della strada

