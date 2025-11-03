Ettore Pausini morto investito a Bologna da un' auto pirata lo zio di Laura stava tornando a casa in bici

Morto in un incidente a Bologna lo zio di Laura Pausini: il 78enne Ettore Pausini stava rincasando in bicicletta quando un pirata della strada l'ha falciato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ettore Pausini morto investito a Bologna da un'auto pirata, lo zio di Laura stava tornando a casa in bici

