Ettore Pausini morto investio a Bologna da un' auto pirata lo zio di Laura stava tornando a casa in bici
Morto in un incidente a Bologna lo zio di Laura Pausini: il 78enne Ettore Pausini stava rincasando in bicicletta quando un pirata della strada l'ha falciato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Lutto per Laura Pausini. Lo zio Ettore Pausini, 78enne, ciclista appassionato e volto noto dell’associazione Onconauti Bologna, è morto dopo essere stato travolto da un’auto pirata alla periferia del capoluogo emiliano. Il conducente non si è fermato a prestare - facebook.com Vai su Facebook
Laura Pausini, morto lo zio Ettore: falciato in bici da un’auto in fuga - X Vai su X
Lo zio di Laura Pausini, Ettore, falciato in bici da un'auto pirata - Dopo essere guarito da un tumore, era testimonial di un'associazione che aiuta i pazienti oncologici ... Come scrive today.it
Lutto per Laura Pausini, muore lo zio Ettore: falciato in bici da un’auto in fuga - Vani tutti i tentativi di rianimazione, partita la caccia al pirata della strada. Lo riporta quotidiano.net
Laura Pausini, morto lo zio Ettore: travolto in bici a Bologna da auto in fuga - In un incidente avvenuto ieri, domenica, alle porte di Bologna, è morto Ettore Pausini, zio paterno della cantante. Da msn.com