Ettore Pausini morto investio a Bologna da un' auto pirata lo zio di Laura stava tornando a casa in bici

3 nov 2025

Morto in un incidente a Bologna lo zio di Laura Pausini: il 78enne Ettore Pausini stava rincasando in bicicletta quando un pirata della strada l'ha falciato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

