Ucciso da un’auto pirata alla periferia di Bologna, aveva 78 anni. Era un barbiere in attività e grande sportivo. La cantante aveva raccontato ai fan il suo impegno nell’associazione Onconauti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Ettore Pausini, chi era lo zio di Laura travolto in bici: “Testimonial contro i tumori: un campione”