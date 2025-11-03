Ettore Pausini chi era lo zio di Laura travolto e ucciso in bici da un pirata | il messaggio della nipote il fratello Fabrizio e la lotta al tumore

È Ettore Pausini l'uomo morto il 2 novembre a 78 anni dopo essere stato investito da un'auto pirata mentre rientrava da un giro in bicicletta nella periferia di Bologna. Noto. 🔗 Leggi su Leggo.it

