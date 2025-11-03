Ettore Pausini chi era lo zio di Laura travolto e ucciso in bici da un pirata | il messaggio della nipote il fratello Fabrizio e la lotta al tumore

È Ettore Pausini l'uomo morto il 2 novembre a 78 anni dopo essere stato investito da un'auto pirata mentre rientrava da un giro in bicicletta nella periferia di Bologna. Noto. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ettore Pausini, chi era lo zio di Laura travolto e ucciso in bici da un pirata: il messaggio della nipote, il fratello Fabrizio e la lotta al tumore

Altri contenuti sullo stesso argomento

ULTIM’ORA Lutto per la cantante Laura Pausini. In un incidente alle porte di Bologna è morto lo zio Ettore L’uomo era in sella della sua bicicletta, quando è stato travolto e ucciso da un’auto. La persona alla guida è fuggita dopo l’impatto - facebook.com Vai su Facebook

Lutto per Laura Pausini: zio Ettore falciato in bici da un pirata della strada - X Vai su X

Laura Pausini, chi era lo zio Ettore travolto e ucciso in bici da un pirata: il messaggio della nipote - È Ettore Pausini l'uomo morto il 2 novembre a 78 anni dopo essere stato investito da un'auto pirata mentre rientrava da un giro ... Scrive msn.com

Lutto per Laura Pausini, muore lo zio Ettore: falciato in bici da un’auto in fuga - Vani tutti i tentativi di rianimazione, partita la caccia al pirata della strada. Segnala quotidiano.net

Travolto e ucciso da un’auto pirata Ettore Pausini, lo zio della cantante Laura aveva 78 anni ed era in bici - Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura, è stato travolto e ucciso da un'auto pirata mentre era in bicicletta a Bologna. Segnala ilfattoquotidiano.it