Ettore Pausini chi era lo zio campione di Laura travolto in bici | era guarito da un tumore
Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura Pausini è morto dopo essere stato travolto da un’auto pirata in via degli Stradelli Guelfi, alla periferia di Bologna, nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato, quando Pausini stava rientrando da una delle sue consuete uscite ciclistiche. Secondo le prime ricostruzioni, il 78enne procedeva in direzione centro quando è stato investito da una Opel Astra vecchio modello che viaggiava verso la periferia. L’impatto è stato devastante: alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto la bici di Pausini letteralmente volare via dopo il colpo. 🔗 Leggi su Cultweb.it
