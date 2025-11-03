Ettore Pausini chi è il pirata che ha ucciso lo zio della cantante

Un 29enne di nazionalità rumeno-moldava, residente a Rimini, si è costituito questo pomeriggio presso gli uffici della polizia locale di Bologna come conducente dell’Opel Astra nera che ieri, intorno alle 13.30, lungo gli stradelli Guelfi ha investito e ucciso Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura Pausini. L’uomo, alla guida del veicolo, ha travolto il ciclista per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso.L’auto è stata rintracciata dai carabinieri di San Lazzaro poche ore dopo, a circa due chilometri dal luogo dell’impatto. Il proprietario del mezzo, identificato subito dopo l’incidente dai vigili urbani, non risulta coinvolto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ettore Pausini, chi è il pirata che ha ucciso lo zio della cantante

