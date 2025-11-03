"Un uomo grande. Anzi, immenso. Ettore era così, era unico. Barbiere, viaggiatore, imprenditore, testimonial degli Onconauti, padre, lui era tante cose. Soprattutto, era un amico". Si commuove Stefano Giordani nel ricordare una vita trascorsa al fianco di Ettore Pausini, zio della cantante Laura, ucciso ieri mentre era in bici da un’auto pirata sugli Stradelli Guelfi. Le parole di Giordani, fondatore e direttore dell’associazione Onconauti, sono piene di affetto. "Parlarne mi aiuta a esorcizzare il dolore, in questo momento", riesce a dire, mentre ricorda che "le competenze umane e imprenditoriali di Ettore erano davvero fuori dal comune". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ettore era un uomo immenso". Le lacrime degli Onconauti per quel ‘testimonial’ unico