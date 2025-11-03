Esultano in redazione al gol dell’Inter | la dura lettera del direttore di Sky Sport

Lettera43.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due membri della redazione di Sky Sport sono stati sorpresi a esultare per il gol segnato dall’ Inter negli ultimi istanti del match contro il Verona. I nerazzurri hanno vinto 2-1 grazie all’autorete di Frese arrivata al 93?. Alle spalle del giornalista in onda, in un video diventato rapidamente virale, si vedono due individui esultare in maniera sfrenata. Secondo una ricostruzione arrivata in serata il 2 novembre si sarebbe trattato di due stagisti. E così il direttore di Sky Sport Federico Ferri ha deciso di “licenziare” i due soggetti. Poi ha scritto una dura lettera alla redazione. Segna l'Inter e Sky ci regala l'esultanza dell'anno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

esultano in redazione al gol dell8217inter la dura lettera del direttore di sky sport

© Lettera43.it - Esultano in redazione al gol dell’Inter: la dura lettera del direttore di Sky Sport

Contenuti che potrebbero interessarti

esultano redazione gol dell8217interEsultano in redazione al gol dell’Inter: la dura lettera del direttore di Sky Sport - Dura presa di posizione del direttore di Sky Sport Federico Ferri dopo il caso dell'esultanza di due stagisti al gol dell'Inter. Segnala lettera43.it

Stagisti di Sky esultano al gol dell'Inter durante la diretta e scatta la polemica, Franco Ordine: «Il direttore li ha cacciati subito» - Durante la diretta su Sky Sport 24, alle spalle del giornalista che sta raccontando in diretta la rete da tre punti ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Esultano Redazione Gol Dell8217inter