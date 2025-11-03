Esultano in redazione al gol dell’Inter | la dura lettera del direttore di Sky Sport

Due membri della redazione di Sky Sport sono stati sorpresi a esultare per il gol segnato dall’ Inter negli ultimi istanti del match contro il Verona. I nerazzurri hanno vinto 2-1 grazie all’autorete di Frese arrivata al 93?. Alle spalle del giornalista in onda, in un video diventato rapidamente virale, si vedono due individui esultare in maniera sfrenata. Secondo una ricostruzione arrivata in serata il 2 novembre si sarebbe trattato di due stagisti. E così il direttore di Sky Sport Federico Ferri ha deciso di “licenziare” i due soggetti. Poi ha scritto una dura lettera alla redazione. Segna l'Inter e Sky ci regala l'esultanza dell'anno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

