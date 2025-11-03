Esultano in redazione al gol dell’Inter | la dura lettera del direttore di Sky Sport
Due membri della redazione di Sky Sport sono stati sorpresi a esultare per il gol segnato dall’ Inter negli ultimi istanti del match contro il Verona. I nerazzurri hanno vinto 2-1 grazie all’autorete di Frese arrivata al 93?. Alle spalle del giornalista in onda, in un video diventato rapidamente virale, si vedono due individui esultare in maniera sfrenata. Secondo una ricostruzione arrivata in serata il 2 novembre si sarebbe trattato di due stagisti. E così il direttore di Sky Sport Federico Ferri ha deciso di “licenziare” i due soggetti. Poi ha scritto una dura lettera alla redazione. Segna l'Inter e Sky ci regala l'esultanza dell'anno. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Contenuti che potrebbero interessarti
mandare a casa due stagisti che in redazione esultano per il gol dell'Inter e che hanno la sventura di finire nell'inquadratura mi sembra folle. Vogliamo credere che esistono giornalisti che non hanno una squadra del cuore? O credere a chi dice che tifa squadr - X Vai su X
https://www.greenreport.it/news/trasporti-e-infrastrutture/58530-dopo-la-corte-dei-conti-esultano-gli-ambientalisti-il-ponte-sullo-stretto-non-sta-in-piedi La posizione di Greenpeace, Legambiente, Lipu e Wwf «Le reazioni scomposte del Governo contro la magis - facebook.com Vai su Facebook
Esultano in redazione al gol dell’Inter: la dura lettera del direttore di Sky Sport - Dura presa di posizione del direttore di Sky Sport Federico Ferri dopo il caso dell'esultanza di due stagisti al gol dell'Inter. Segnala lettera43.it
Stagisti di Sky esultano al gol dell'Inter durante la diretta e scatta la polemica, Franco Ordine: «Il direttore li ha cacciati subito» - Durante la diretta su Sky Sport 24, alle spalle del giornalista che sta raccontando in diretta la rete da tre punti ... Da msn.com