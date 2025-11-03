MENS SANA 90 STOSA VIRTUS 78 MENS SANA: Belli 12, Pannini 7, Perin 12, Calviani, Cerchiaro 3, Yarbanga 19, Pucci 2, Lodoli ne, Moretti ne, Nepi 10, Prosek 14, Jokic 11. Allenatore Vecchi. STOSA: Ense ne, Braccagni 16, Redaelli, Costantini 2, Calvellini 19, Morciano 14, Gianoli 9, Bartelloni ne, Guerra 12, Cini 4, Crocetta 2, Vegni ne. Allenatore Evangelisti. Arbitri: Barbarulo e Cavasin. Parziali: 24-20, 45-46, 67-60. SIENA – La Mens Sana vince la sua prima stracittadina stagionale domando una orgogliosa Virtus dopo 40’ intensi e combattuti. L’inizio della formazione di Vecchi era su ritmi alti: 7-2 al 3’ con Prosek e Yarbanga. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Esulta la Mens Sana. Il derby è suo!. Superata una Stosa Virtus orgogliosa