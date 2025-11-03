Esulta la Mens Sana Il derby è suo! Superata una Stosa Virtus orgogliosa
MENS SANA 90 STOSA VIRTUS 78 MENS SANA: Belli 12, Pannini 7, Perin 12, Calviani, Cerchiaro 3, Yarbanga 19, Pucci 2, Lodoli ne, Moretti ne, Nepi 10, Prosek 14, Jokic 11. Allenatore Vecchi. STOSA: Ense ne, Braccagni 16, Redaelli, Costantini 2, Calvellini 19, Morciano 14, Gianoli 9, Bartelloni ne, Guerra 12, Cini 4, Crocetta 2, Vegni ne. Allenatore Evangelisti. Arbitri: Barbarulo e Cavasin. Parziali: 24-20, 45-46, 67-60. SIENA – La Mens Sana vince la sua prima stracittadina stagionale domando una orgogliosa Virtus dopo 40’ intensi e combattuti. L’inizio della formazione di Vecchi era su ritmi alti: 7-2 al 3’ con Prosek e Yarbanga. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Balotelli esulta per l'addio del tecnico francese: "Il Genoa torna nelle mani di chi lo ama davvero" - facebook.com Vai su Facebook
Segna l'Inter e Sky ci regala l'esultanza dell'anno. - X Vai su X
Serie B Interregionale: La Mens Sana fa’ suo il derby contro la Virtus 90-78 - 78 Note di Siena Mens Sana Basketball: Belli 12, Pannini 7, Perin 12, Calviani, Cerchiaro 3, Yarbarnga 19, Pucci 2, Lodoli, Moretti, Nepi 10, Prose ... Scrive antennaradioesse.it
Serie B - La Stosa lotta ma esce sconfitta nel derby con la Mens Sana - La Stosa lotta per 40 minuti ma non riesce a imporsi sul difficile parquet del PalaEstra, dove è la Mens Sana a imporsi per XXX. pianetabasket.com scrive
Serie B - La Virtus Siena al PalaEstra per il derby con la Mens Sana - I rossoblu, infatti, scenderanno in campo domani, domenica 2 Novembre, alle 18 al PalaEstra contro la Mens. Lo riporta pianetabasket.com